Дерматолог объяснила, как зимой сохранить здоровье кожи

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова поделилась с «Москвой 24» рекомендациями по уходу за кожей в зимний период. По ее словам, холодный сезон часто становится испытанием для кожи, особенно для чувствительной и склонной к сухости.

«Главной задачей становится интенсивное увлажнение кожи», — отметила эксперт.

Для этого необходимо правильно подобрать крем для ежедневного ухода. В его составе должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, натуральные масла, например, жожоба и ши, а также диметикон, который помогает сохранить влагу.

Кроме того, дерматолог порекомендовала ежедневно использовать увлажняющую сыворотку под крем. В зимнее время лучше отказаться от гелей для умывания и мицеллярной воды, так как они могут пересушивать кожу.

Пенки для умывания будут более подходящим выбором, поскольку они очищают поверхностно и деликатно. Обладательницам сухой кожи следует с осторожностью использовать пудру, так как она работает по принципу присыпки. Исключение составляют минеральные пудры, подчеркнула Галлямова.