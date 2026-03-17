Дерматолог Мухина рассказала, что картофельные обертывания помогают эффективо бороться с целлюлитом

Многие мечтают о гладкой коже к лету, но не все готовы тратить деньги на салонные процедуры. Врач-дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru , что избавиться от «апельсиновой корки» можно с помощью картофельных обертываний. Они увлажняют и подтягивают кожу благодаря содержанию воды, крахмала и витаминов в картофеле.

Как отметила эксперт, эффект от процедур будет заметен только после 10 обертываний. Крахмал образует на коже пленку, которая удерживает влагу и делает кожу мягкой. Пленка стягивает кожу и разглаживает «апельсиновую корку».

Врач добавила, что в картофеле есть витамин C и минеральные вещества, которые стимулируют образование коллагена. Есть два вида картофельных обертываний: горячее и холодное. Для горячего обертывания нужно сварить картофель, измельчить его до пюреобразного состояния, добавить немного воды и, по желанию, каплю оливкового или кокосового масла. Пюре наносится на тело, оборачивается пленкой и утепляется. Через 20–30 минут обертывание снимается, а кожа промывается теплой водой.

Холодное обертывание делается из свежего картофельного пюре. Оно тоже наносится на тело и оборачивается пленкой, но без утепления.

Перед процедурой нужно исключить контактный дерматит и аллергию тестом на запястье. Не рекомендуется делать обертывания на раздраженную, поврежденную кожу или открытые раны без консультации с дерматологом, добавила Мухина.