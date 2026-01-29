Дерматолог Мухина предупредила, что немытая голова несет риск очаговой алопеции и анемии

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о том, почему важно не пренебрегать мытьем головы.

Как отметила специалиста, редкое мытье головы может привести к различным проблемам со здоровьем. Из-за скопления кожного сала и загрязнений возникают такие заболевания, как анемия, очаговая алопеция и педикулез в тяжелой форме.

«Немытая голова способствует расширению сосудов и интоксикации организма», — отметила Мухина.

Она объяснила, что кожное сало, накапливаясь на поверхности головы, может всасываться обратно в волосяные луковицы, вызывая проблемы с кожей, такие как фолликулиты, себорейный дерматит и атеромы.

Кроме того, редкое мытье головы влияет на психоэмоциональное состояние человека, способствуя снижению настроения, депрессии и даже появлению суицидальных мыслей.

Частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей организма. При сухой коже головы достаточно мыть ее средствами один раз в пять дней, а при жирной коже — каждый день. Ополаскивать волосы проточной водой без средств можно ежедневно, независимо от типа кожи, подчеркнула дерматолог.