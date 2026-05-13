Дерматолог Миронова развеяла миф о связи антиперспирантов с развитием рака

Существует мнение, что регулярное применение антиперспирантов может вызвать рак из-за наличия в их составе солей алюминия. В беседе с «Абзацем» мнение высказала дерматолог и косметолог Василина Миронова.

По словам специалиста, научных подтверждений соответствующей теории нет. Хлорид алюминия и цирконий алюминия добавляются в антиперспиранты для сужения потовых протоков и уменьшения количества выделяемого организмом пота. Эти компоненты не накапливаются в порах и не вызывают их закупорку на постоянной основе, речь идет лишь о временном эффекте.

«Антиперспиранты действуют поверхностно на уровне кожи. То есть, даже если небольшое количество солей алюминия абсорбирует кожа, оно не проникает в глубокие ткани и тем более не достигает лимфатических узлов», — пояснила Миронова.

Многолетние исследования опровергают теорию токсичности дезодорантов, подчеркнула косметолог.