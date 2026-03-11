Дерматолог Миронова предупредила о возможных рисках мытья головы водой из-под крана

Врач-дерматолог и косметолог Василина Миронова предупредила о возможных рисках мытья головы водой из-под крана. По ее словам, водопроводная вода может ослаблять волосяные фолликулы и приводить к их закупорке, увеличивая риск облысения, написал «Абзац» .

«При мытье головы нефильтрованной водопроводной водой волосяные фолликулы ослабляются и закупориваются. Это может увеличить риск облысения», — отметила Миронова.

Некачественные характеристики воды могут усугубить проблемы с волосами, особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью к их выпадению. Кроме того, содержащиеся в воде металлы могут вызывать изменение цвета волос и накопление на коже головы, что приведет к закупорке пор и воспалениям.

Повышенное содержание солей, кальция и магния в нефильтрованной воде ведет к нарушению естественного pH кожи головы, вызывая сухость, зуд и шелушение. Хлор, используемый для дезинфекции воды, разрушает кератин и приводит к потере блеска волос.