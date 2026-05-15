Дерматолог Миронова предупредила о риске рака кожи при использовании гель-лака

Дерматолог и косметолог Василина Миронова в беседе с «Абзацем» выразила опасения относительно потенциального вреда от частого использования гель-лака и воздействия УФ-ламп.

По ее словам, ультрафиолетовое излучение, применяемое в большинстве маникюрных ламп, является известным канцерогеном и может повреждать ДНК клеток кожи.

«Это действительно может способствовать фотостарению, потере эластичности, появлению морщин, пигментации. Также это повышает риск рака кожи», — отметила врач.

Несмотря на отсутствие полной доказательной базы, эксперт рекомендовала использовать солнцезащитный крем на тыльной стороне кистей рук перед процедурой маникюра и рассмотреть альтернативные виды ламп, например LED.