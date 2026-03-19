Дерматолог Миронова предостерегла от чрезмерного использования увлажняющих бальзамов для губ

Врач-дерматолог Василина Миронова предостерегла от чрезмерного использования увлажняющих бальзамов для губ. По ее словам, их частое нанесение способно вызвать негативные реакции кожи, написал «Абзац » .

Миронова отметила, что кожа губ тонкая и не имеет сальных желез, а бальзамы создают пленку, предотвращающую потерю влаги. Однако, если пользоваться ими слишком часто, губы могут потерять способность самостоятельно поддерживать нужный уровень увлажненности. Кроме того, это приводит к ослаблению защитных функций и замедлению естественных процессов восстановления кожи, сообщил телеканал «Саратов 24».

Медик также подчеркнула, что некачественные компоненты или высокая концентрация определенных веществ могут вызывать аллергию, сухость, раздражение и даже пигментацию. Она рекомендовала выбирать бальзамы с натуральными маслами и избегать продуктов с сильными отдушками, красителями и раздражающими компонентами.