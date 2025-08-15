Дерматолог Михайлова предупредила о рецидивах хронического акне в осенний период

Кожные заболевания могут обостриться в осенний период из-за снижения влажности воздуха и последствий избытка солнечного света летом. Об этом рассказала дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, в это время года часто встречаются рецидивы хронического акне и его первые проявления, а также обострения розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза.
При появлении раздражения или сухости кожи специалист рекомендовала использовать кремы с пантенолом и мягкие средства для умывания, добавил сайт KP.RU.
Депутат Госдумы Колунов посетил центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Врачи РДКБ полностью восстановили нос пострадавшего от укусов хаски ребенка
Здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте