Дерматолог Михайлова предупредила о рецидивах хронического акне в осенний период

Кожные заболевания могут обостриться в осенний период из-за снижения влажности воздуха и последствий избытка солнечного света летом. Об этом рассказала дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, в это время года часто встречаются рецидивы хронического акне и его первые проявления, а также обострения розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза.

При появлении раздражения или сухости кожи специалист рекомендовала использовать кремы с пантенолом и мягкие средства для умывания, добавил сайт KP.RU.