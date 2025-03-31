В соцсетях распространилась информация о том, что из-за приема системных ретиноидов женщиной у ее ребенка могут развиться серьезные пороки черепа и лица. Термин получил название «акнекутановые дети». Свое мнение на эту тему высказала дерматолог Элла Мазаева, сообщил сайт pravda-nn.ru.
Специалист назвала информацию мифом. Она подчеркнула, что при правильном применении под контролем врача препараты на основе синтетического витамина А не представляют опасности для здоровья.
По мнению медика, термин «акнекутановые дети» — не более чем пугающая уловка. Следуя медицинским рекомендациям, можно не опасаться долгосрочного негативного влияния ретиноидов на здоровье. Поэтому планировать беременность стоит не ранее чем через три месяца после окончания курса лечения.
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