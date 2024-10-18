Дерматолог Куроедова посоветовала делать ночной компресс с измельченным чесноком при появлении папиллом
Небольшие новообразования на коже зачастую не несут в себе угрозы, однако важно следить за динамикой их роста, рассказала дерматолог Ирина Куроедова в беседе с WomanHit.
Некоторые папилломы можно устранить в домашних условиях. В этом поможет сок свежего чистотела или точечное нанесение яблочного уксуса, приводит слова медика сайт «АБН 24».
Видимый эффект также даст ночной компресс с измельченным чесноком и кожурой банана, добавила Куроедова.
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