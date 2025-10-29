Дерматолог Куракина рассказала, что правило «АККОРД» поможет выявить опасную родинку

Врач-дерматолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Ирина Куракина поделилась с «Вечерней Москвой» чек-листом для самостоятельной диагностики меланомы — одной из самых коварных форм рака.

Как отметила доктор, для быстрого самоосмотра достаточно запомнить правило «АККОРД», которое поможет заподозрить меланому.

— А — Асимметрия. Если мысленно разделить родинку пополам, половинки будут разными. — К — Край. Неровный, фестончатый, размытый или зубчатый край — опасный признак. — К — Кровоточивость. Любые выделения сукровицы или крови из образования. — О — Окраска. Неравномерный цвет, вкрапления черного, синего, красного или белого оттенков. — Р — Размер. Диаметр образования более шести миллиметров (примерно размером с ластик на карандаше). — Д — Динамика. Любые изменения: рост, изменение формы, цвета, появление корочки или зуда.

При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно показаться врачу.

«В случае с меланомой счет часто идет на недели, ранняя диагностика спасает жизнь», — привела слова врача газета «Петербургский дневник».

Особенно внимательными следует быть людям с I и II фототипом кожи, тем, у кого большое количество родинок и есть атипичные невусы, а также тем, кто перенес сильные солнечные ожоги или имеет семейную историю меланомы, подчеркнула Куракина.