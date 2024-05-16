Дерматолог Кульков: косметика с содержанием комедогенных веществ может вызывать прыщи | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 17:03 Дерматолог Кульков: косметика с содержанием комедогенных веществ может вызывать прыщи

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Косметика, в составе которой имеются комедогенные вещества, может провоцировать прыщи на лице и теле. Об этом «Газете.Ru»сообщил врач-дерматовенеролог, косметолог Лев Кульков.

Эксперт призвал обратить внимание на такие вещества как ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат.

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«Эти средства в высокой концентрации создают плотную пленку на коже и закрывают выход сальной железы. Из-за этого начинает скапливаться кожное сало в сальной железе», — процитировал сайт kp.ru Кулькова.

Косметолог посоветовал отказаться от покупки густых, жирных или плотных средств, если у кожи есть склонность к акне.