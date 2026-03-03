Дерматолог Котова рассказала, что причинами обезвоженности кожи могут быть как внешние, так и внутренние факторы

Дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT объяснила, как выявить признаки обезвоженной кожи и восстановить ее здоровье.

По словам специалиста, обезвоженность может затронуть любой тип кожи — сухую, жирную или комбинированную. Она описала характерные симптомы этого состояния: «В один прекрасный момент вы понимаете, что после умывания лицо сильно стягивает, в каких-то зонах начинает шелушиться. Как правило, это область носогубных складок, область вокруг рта, периоральная зона. Могут даже какие-то красные пятна быть на лице».

Причинами обезвоженности могут быть как внешние, так и внутренние факторы. К внешним Котова отнесла использование агрессивных средств для ухода за кожей, длительное пребывание на морозе и ветре без защиты, а также сухой воздух в помещениях. Внутренними причинами могут быть длительные болезни, лечение антибиотиками, заболевания ЖКТ, железодефицит, патологии щитовидной железы или прием системных ретиноидов.

Для восстановления кожи дерматолог рекомендует пить больше воды, принимать омега-3 и 6, витамины А и Е, увлажнять воздух в помещении, отказаться от агрессивных очищающих средств и использовать кремы с церамидами, липидами, маслами и аллантоином. В осенне-зимний период стоит переходить на более плотные текстуры кремов, подходящие для конкретного типа кожи.