Дерматолог Котова рассказала, что использование солнцезащитного крема зимой можно на время приостановить

Дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала, что использование солнцезащитного крема зимой можно приостановить, если УФ-индекс опускается ниже трех.

«Если он ниже трех, то фотозащита необязательна», — пояснила эксперт. Однако она отметила, что при склонности к пигментации можно применять средства с SPF 10–15.

С середины февраля солнце в средних широтах становится активным, и к солнцезащитным средствам необходимо вернуться, напомнила собеседница.

Для зимнего ухода за кожей Ирина Котова рекомендует использовать питательные средства обладателям сухой и чувствительной кожи, а для жирной — подбирать легкие увлажняющие основы. Врач советует обращать внимание на составы с церамидами, фосфолипидами, аллантоином и витаминами А и Е, которые создают защитную пленку и предотвращают высыхание кожи в холодное время года.