Дерматолог Котова предупредила о вреде сна с макияжем

Сон с макияжем мешает ночному обновлению кожи и создает условия для размножения бактерий, сообщает RT .

Дерматолог и косметолог Ирина Котова рассказала, что ночью кожа активнее обновляется: фибробласты синтезируют коллаген, усиливаются кровоток и испарение воды. В этот период также восстанавливается кислотная мантия — защитный липидный слой кожи.

Плотный макияж препятствует этим процессам. По словам специалиста, из-за него нарушается испарение влаги, кожа пересушивается, а на ее поверхности формируется среда для размножения бактерий.

«Рано или поздно кожа станет серой, может стать воспаленной. Если прямо совсем злоупотреблять тем, что не снимаешь макияж, будешь старше своих лет выглядеть», — предупредила Котова.

Для очищения кожи врач посоветовала использовать средство для умывания, подобранное по типу кожи, затем лосьон и тоник. Если времени нет, подойдет мицеллярная вода, однако постоянно пользоваться ею не стоит: она может нарушить эпидермальныи барьер.