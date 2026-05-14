Дерматолог Котова поделилась рекомендациями по защите кожи во время загара

Дерматолог и косметолог Ирина Котова в интервью RT поделилась рекомендациями по защите кожи во время загара. Специалист подчеркнула, что длительность безопасного пребывания на солнце зависит от фототипа кожи человека.

Для людей с первым-вторым фототипом достаточно небольшого времени под прямыми солнечными лучами, чтобы кожа получила повреждения.

«Например, для людей с первым-вторым фототипом, которые плохо загорают и быстро краснеют, бывает и десяти минут достаточно на открытом солнце, чтобы эритемная реакция развилась», — рассказала врач.

Котова также напомнила о существовании «безопасных часов», когда солнечные лучи наименее вредны для кожи. В это время, до полудня и после трех часов дня, риск повреждений снижается. Однако она отметила, что важно учитывать УФ-индекс, который указывается в приложениях с прогнозом погоды.

Кроме того, дерматолог обратила внимание на то, что людям с первым фототипом следует избегать загара из-за отсутствия естественной защиты кожи от солнца. Второму фототипу рекомендуется быть крайне осторожными и соблюдать меры предосторожности.