Дерматолог Котова отметила, что средства с церамидами и липидами помогут восстановить защитный слой кожи зимой

Зимой кожа теряет влагу из-за спазма сосудов и истончения липидного слоя. Дерматолог-косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала, как защитить кожу от сухости и шелушения в холодное время года.

По словам эксперта, для восстановления защитного липидного барьера кожи врач рекомендует использовать средства с церамидами, липидами и фосфолипидами. Также важно быть осторожнее с агрессивными средствами ухода, такими как кислоты и ретинол.

Специалист советует использовать двух- или трехступенчатую систему очищения кожи: сначала смывать макияж гидрофильным маслом или мицеллярной водой, затем умываться мягким средством (молочко, гель, пенка) и завершать процедуру тоником для восстановления pH кожи.

Особое внимание Котова уделила защите уязвимых зон губ и рук.

«Перед выходом на улицу, хотя бы за 10 минут, нужно наносить жирный крем на руки и бальзам или жирный крем на губы», — отметила дерматолог.

В составе таких средств должны быть церамиды, липиды, аминокислоты, пантенол и витамины А и Е, добавила эксперт.