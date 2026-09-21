Дерматолог Котова назвала стресс триггером псориаза и экземы

Острый и хронический стресс может спровоцировать развитие или обострение атопического дерматита, экземы, псориаза и гнездной алопеции. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Ирина Котова, сообщает RT .

Котова пояснила, что хронические дерматозы часто связаны не только со стрессом, но и с воздействием аллергенов и состоянием микрофлоры организма.

«Именно хронические кожные дерматозы по типу атопического дерматита, экземы, псориаза очень часто связаны с аллергеном, с состоянием микрофлоры и со стрессом», — отметила врач.

Отличить стрессовые проявления от инфекционных или гормональных заболеваний помогают анамнез и клиническая картина, подчеркнула специалист.

При появлении высыпаний Котова рекомендует обратиться к врачу. Специалист сможет установить причину симптомов, назначить наружную терапию, обследование или скорректировать питание. Также врач поможет определить факторы, которые могут провоцировать обострение болезни.