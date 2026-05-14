Дерматолог Котова назвала чувствительность кожи возможным предвестником розацеа

Дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT объяснила, что повышенная чувствительность кожи — это симптом, который способен проявляться через различные признаки: покраснение в определенных зонах, шелушение, чувство стянутости или сухость.

По словам эксперта, причины такого состояния могут быть как внешними, так и внутренними. Среди внешних причин она назвала неправильно подобранный уход за кожей, который провоцирует сосудистую реакцию. Кроме того, чувствительность кожи порой связана со склонностью к куперозу или слабостью сосудистой стенки.

Чувствительность кожи также может стать предвестником розацеа, добавила специалист. Сначала появляется купероз и временная чувствительность, а затем может развиться заболевание кожи.