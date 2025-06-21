Дерматолог Хитарьян рассказала, что грудь и стопы хуже всего переносят солнце

Наиболее уязвимы к солнцу те участки тела, которые обычно скрыты под одеждой. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук и директор сети медицинских центров «Центромед» Елена Хитарьян в беседе с RostovGazeta.ru .

По словам медика, больше всего страдает от воздействия лучей кожа груди, ягодиц и ступней, которые привыкли находиться в тени. Как пояснила специалист, эти зоны отличаются повышенной чувствительностью к ультрафиолету и быстро подвергаются солнечным ожогам.

Дерматовенеролог Аркадий Котянков также посоветовал не забывать про защиту ушных раковин и волосистой части головы.