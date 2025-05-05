Дерматолог Гуреева: зудящие волдыри могут указывать на «солнечную крапивницу»

Дерматолог Марина Гуреева рассказала об особенностях «солнечной крапивницы» в беседе с Life.ru .

Ультрафиолетовое излучение изменяет структуру белков кожи. Иммунная система ошибочно воспринимает их как опасные, запуская аллергические реакции. Это отличает заболевание от обычной аллергии.

Симптомы — зудящие волдыри, похожие на ожог крапивой. Они появляются в течение нескольких минут после пребывания на солнце и исчезают примерно через час. Чаще всего встречается у молодых женщин со светлой кожей, но может проявиться у любого человека. Причины заболевания не полностью изучены. Считается, что оно связано с генетикой, иммунитетом и внешними факторами.

Нельзя быстро избавиться от «солнечной крапивницы», лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение новых высыпаний. Врач назначает антигистаминные препараты, кортикостероидные крема, прохладные компрессы.

Для профилактики рекомендуется избегать солнца в пик активности (с 10:00 до 16:00), носить закрытую одежду, широкополую шляпу, солнцезащитные очки, использовать крема с SPF не менее 30, защищающие от UVA и UVB лучей.