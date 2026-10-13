Дерматолог Гришина призвала не перегружать кожу косметологическими манипуляциями

Красивая кожа прежде всего обусловлена генетикой, а для поддержания ее здоровья стоит отказаться от избыточных процедур. Об этом «Радио 1» сообщила врач-косметолог и дерматолог Натэла Гришина.

По словам специалиста, первые возрастные изменения проявляются индивидуально, а высыпания и рубцы могут беспокоить еще с подросткового возраста. Чтобы не вредить самому большому органу человека, важно не перегружать его косметологическими манипуляциями, отметил сайт «Известия».

Гришина добавила, что базовый уход состоит из умывания водой, нанесения тоника или лосьона и легкого крема. Это восстанавливает водно-жировой баланс и удерживает влагу. Также дерматолог подчеркнула важность полноценного сна и соблюдения питьевого режима с учетом веса и физической активности.