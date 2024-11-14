Дерматолог Григорьева: тонкие и ломкие ногти свидетельствуют о метаболических заболеваниях

По словам медика, ногти, также как кожа и волосы, считаются довольно хорошим индикаторам общего состояния здоровья. Изменения в цвете ногтя или его структуре тесно связаны либо с острым системным заболеванием, либо с хроническим. Например, с «барабанными» или изогнутыми ногтями связаны легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Обычно тонкие и ломкие ногти свидетельствуют о метаболических заболеваниях, а именно указывают на нарушения в щитовидной железе и на железодефицитную анемию. Отслаивание ногтей может указывать на псориаз, а красные линии на ногтевой пластине — на занозные кровоизлияния.

За медицинской помощью следует обращаться в тех случаях, когда происходит быстрое изменение, которое вы не в состоянии объяснить.