Дерматолог Горский: спортивная одежда из полиэстера с хлопком позволяет быстро отводить излишнюю влагу и пот | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 15:08 Дерматолог Горский: спортивная одежда из полиэстера с хлопком позволяет быстро отводить излишнюю влагу и пот

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Врач-дерматолог Владимир Горский в беседе с «ТСН 24» рассказал, стоит ли выбирать синтетику для спорта.

Как пояснил медик, ткани из полиэстера или полиамида в сочетании с хлопком или вискозой позволяют быстро отводить излишнюю влагу и пот, защищают от перегрева и имеют хорошую воздухопроницаемость. Однако от такой одежды лучше отказаться людям с чувствительной кожей.

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«Для людей с чувствительной кожей лучше все-таки выбирать хлопок. В любом случае, спортивная синтетика — это достойный компромисс для активного образа жизни», — сказал он.

Специалист также указал на то, что синтетика с добавлением натуральных волокон имеет более гигиеничные антибактериальные свойства.