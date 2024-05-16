Дерматолог Горский: спортивная одежда из полиэстера с хлопком позволяет быстро отводить излишнюю влагу и пот | 360°

16 мая 2024, 15:08
Дерматолог Горский: спортивная одежда из полиэстера с хлопком позволяет быстро отводить излишнюю влагу и пот
Врач-дерматолог Владимир Горский в беседе с «ТСН 24» рассказал, стоит ли выбирать синтетику для спорта.
Как пояснил медик, ткани из полиэстера или полиамида в сочетании с хлопком или вискозой позволяют быстро отводить излишнюю влагу и пот, защищают от перегрева и имеют хорошую воздухопроницаемость. Однако от такой одежды лучше отказаться людям с чувствительной кожей.
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«Для людей с чувствительной кожей лучше все-таки выбирать хлопок. В любом случае, спортивная синтетика — это достойный компромисс для активного образа жизни», — сказал он.
Специалист также указал на то, что синтетика с добавлением натуральных волокон имеет более гигиеничные антибактериальные свойства.
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