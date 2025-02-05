Дерматолог Гончакова объяснила, что меланома может выглядеть как коричневое пятно с темными вкраплениями

Меланома — это рак кожи, который может появиться на неизмененной коже или возникнуть на фоне родинки. Меланома способна выглядеть как плоское пятно или иметь бугристую поверхность. В другом случае она представляет собой узел с бугристой поверхностью разных размеров. Поверхность опухоли может изъязвляться, кровоточить и покрываться корками.

Иногда меланома выглядит как коричневое пятно с темными включениями. Бывают случаи, когда опухоль локализуется в области кистей и стоп, а также около ногтя, передает kp.ru.