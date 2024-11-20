Дерматолог Галлямова заявила, что отказ от шапки зимой может спровоцировать выпадение волос

Длительное нахождение на улице без шапки зимой приводит к спазму сосудов. Неприятные последствия отмечаются как на поверхности кожи , так и на волосистой части головы. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в интервью сайту Pravda.Ru.

Она отметила, что отказ от шапки не приведет к облысению, однако нарушит питание волосяных фолликулов. Если переохлаждение будет регулярным, это может стать фактором замедления роста волос, а также запустить процесс выпадения и уменьшить густоту прически, пишут «Известия».

Однако шапка служит не только защитой волос от холода, ее необходимо носить зимой, чтобы избежать различных невритов лицевого нерва, которые развиваются от переохлаждения, подчеркнула Галлямова