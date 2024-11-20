Дерматолог Галлямова заявила, что отказ от шапки зимой может спровоцировать выпадение волос

Длительное нахождение на улице без шапки зимой приводит к спазму сосудов. Неприятные последствия отмечаются как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в интервью сайту Pravda.Ru.

Она отметила, что отказ от шапки не приведет к облысению, однако нарушит питание волосяных фолликулов. Если переохлаждение будет регулярным, это может стать фактором замедления роста волос, а также запустить процесс выпадения и уменьшить густоту прически, пишут «Известия».

Однако шапка служит не только защитой волос от холода, ее необходимо носить зимой, чтобы избежать различных невритов лицевого нерва, которые развиваются от переохлаждения, подчеркнула Галлямова

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте