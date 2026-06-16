Дерматолог Галлямова указала на риски использования дезодорантов в жару

Потоотделение является естественным процессом терморегуляции организма. Чрезмерное использование дезодорантов в жаркую погоду может вызвать нежелательные последствия для здоровья. Об этом сообщила дерматолог Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, некоторые компоненты антиперсперантов представляют опасность. Так, оксид цинка блокирует потовые железы, и в жаркую погоду использование плотных дезодорантов-стиков способно привести к образованию гранулемы, которую иногда можно устранить только хирургическим путем.

В летние месяцы эксперт рекомендовала отдавать предпочтение дезодорантам в виде спрея. Также врач отметила, что применение косметических средств должно соответствовать планам на день и уровню физической активности.