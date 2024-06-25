Дерматолог Галлямова рассказала, что на образование седины в молодом возрасте может повлиять стресс

Первые седые волосы обычно появляются в 35-40 лет, однако некоторые люди могут столкнуться с этой проблемой в более раннем возрасте. Как рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова, на образование седины в молодости может повлиять сильный стресс. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

При этом врач отметила, что замедлить запущенный процесс никак не возможно.

«Скорее всего, конечно, ученые предполагают, что это генетические факторы. Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности», — сказала медик.

Постараться предотвратить развитие седины в раннем возрасте можно лишь за счет здорового образа жизни и правильного питания.

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте