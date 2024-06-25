Дерматолог Галлямова рассказала, что на образование седины в молодом возрасте может повлиять стресс

Первые седые волосы обычно появляются в 35-40 лет, однако некоторые люди могут столкнуться с этой проблемой в более раннем возрасте. Как рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова, на образование седины в молодости может повлиять сильный стресс. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

При этом врач отметила, что замедлить запущенный процесс никак не возможно.

«Скорее всего, конечно, ученые предполагают, что это генетические факторы. Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности», — сказала медик.

Постараться предотвратить развитие седины в раннем возрасте можно лишь за счет здорового образа жизни и правильного питания.