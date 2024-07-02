Дерматолог Галлямова рассказала, что головной убор спасает от многих хронических тяжелых заболеваний кожи

Людям, которые склонны во время загара краснеть, лучше принимать солнечные ванны дозированно. Также стоит позаботиться о ношении головного убора, ведь он спасает от многих хронических тяжелых заболеваний кожи. Об этом RT рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Медик отметила, что даже загорая в тени, можно получить ровный и красивый загар. А вот открытое солнце для кожи не рекомендуется.

«Конечно, важно использовать антиоксиданты. Выбирать кремы с витамином С. И конечно, большое количество воды. Это полезно в том числе и для кожи», — добавила врач.

В свою очередь косметолог Марина Ваулина предупредила, что кожа быстрее всего старее от ультрафиолета.