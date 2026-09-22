Дерматолог Галлямова предупредила об опасности ванн с отбеливателем

Ванны с хлорным отбеливателем могут пересушить здоровую кожу и нарушить ее защитный барьер. При тяжелом атопическом дерматите их применяют только по назначению врача, сообщает Москва 24 .

Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова пояснила, что метод используют при тяжелом атопическом дерматите. Он может помочь бороться с золотистым стафилококком, который размножается на пораженной коже. В России такой подход распространен мало, в Европе его используют активнее.

Для здоровой кожи такие процедуры не нужны. Отбеливатель способен пересушить эпидермис, нарушить микробиом и водно-липидную мантию. Это может привести к трещинам, а также создать условия для размножения грибков, стафилококков и стрептококков.

Врач подчеркнула, что ванны нельзя использовать как ежедневную косметическую процедуру или средство от акне. Нарушение микробиома может осложнить лечение воспалений. При высыпаниях после процедуры следует обратиться к врачу, а при сухости и стянутости кожи помогут эмоленты.