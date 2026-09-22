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    Дерматолог Галлямова предупредила об опасности ванн с отбеливателем

    Ванны с хлорным отбеливателем могут пересушить здоровую кожу и нарушить ее защитный барьер. При тяжелом атопическом дерматите их применяют только по назначению врача, сообщает Москва 24.

    Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова пояснила, что метод используют при тяжелом атопическом дерматите. Он может помочь бороться с золотистым стафилококком, который размножается на пораженной коже. В России такой подход распространен мало, в Европе его используют активнее.

    Для здоровой кожи такие процедуры не нужны. Отбеливатель способен пересушить эпидермис, нарушить микробиом и водно-липидную мантию. Это может привести к трещинам, а также создать условия для размножения грибков, стафилококков и стрептококков.

    Врач подчеркнула, что ванны нельзя использовать как ежедневную косметическую процедуру или средство от акне. Нарушение микробиома может осложнить лечение воспалений. При высыпаниях после процедуры следует обратиться к врачу, а при сухости и стянутости кожи помогут эмоленты.

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