Дерматолог Галлямова предостерегла от растирания лица полотенцем при чувствительной коже

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова сообщила «Абзацу», что привычка растирать лицо махровым полотенцем после умывания может нанести коже вред.
По словам врача, кожа на лице, особенно вокруг глаз, чувствительна к прикосновениям. Активное использование плотного полотенца может стать дополнительным раздражителем, хотя для здоровой кожи это неопасно.
Однако специалист уточнила, что людям с чувствительной кожей тереть лицо не рекомендуется. Такой подход может спровоцировать появление розацеа — воспалительного заболевания.
