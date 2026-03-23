Дерматолог Галлямова посоветовала использовать спреи с гиалуроновой кислотой и термошапку для ухода за волосами дома

В холода волосы часто становятся тусклыми, ломкими и выпадают, особенно если ходить без шапки. Как помочь шевелюре в домашних условиях, рассказала радио Sputnik врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«В первую очередь — правильный уход. Используйте маски и бальзамы, обязательно наносите термозащиту при укладке. Для усиления эффекта наносите средства под термошапочку — электрическую, утепленную или обычную полиэтиленовую с полотенцем. Держите не более 30 минут», — посоветовала эксперт.

Также полезны увлажняющие спреи с гиалуроновой кислотой. Для спа-эффекта наносите их вместе с маслом под шапочку. Эти простые шаги помогут вернуть волосам здоровье и блеск.