Дерматолог Галлямова не увидела опасности в занятиях спортом с макияжем

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в интервью «Газете.Ru» отметила, что занятия спортом с макияжем не представляют серьезного риска для кожи, если использовать качественные косметические средства. Она подчеркнула, что основную роль играет состав и качество косметики, а также индивидуальные особенности кожи.

Галлямова отметила, что косметика низкого качества может смешиваться с потом и вызывать раздражение или аллергические реакции. Однако в большинстве случаев таких проблем удается избежать, если использовать высококачественные косметические продукты, написали «Известия».

Она также подчеркнула, что во время тренировок кожа подвергается дополнительному воздействию, так как расширяются поры и выделяется пот, что усиливает проникновение косметических средств внутрь эпидермиса. В таких условиях риск возникновения кожных проблем увеличивается, особенно при длительных физических нагрузках.