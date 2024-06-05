Дерматолог Филева рассказала, что люди с диабетом больше подвержены образованию мозолей

Летом кожа часто сильнее пересыхает, из-за чего при длительном трении образуются мозоли. Об этом Life рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

Она объяснила, что в группе риска сразу несколько категорий людей. В частности, чаще мозоли образуются у людей с сахарным диабетом.

«Стопы быстрее грубеют у людей с сухой кожей, лишним весом, сахарным диабетом, дефицитом витаминов группы В и витамина Е», — объяснила врач.

Она добавила, что в случае, если у человека кожа начала сохнуть и грубеть без видимых причин, то следует проверить уровень глюкозы в крови. Это может быть признаком преддиабета,