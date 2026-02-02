Дерматолог Филева предупредила, что частое ношение наушников-вкладышей может привести к воспалению уха

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала РИАМО , что постоянное использование наушников-вкладышей может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Филева сообщила, что при длительном использовании наушники-вкладыши могут стать рассадником бактерий. Из-за плотного контакта с кожей слухового прохода они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу, особенно если человек носит их по несколько часов подряд.

На поверхности вкладышей со временем накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы, что создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Это может привести к воспалению наружного уха, которое проявляется зудом, чувством заложенности, болезненностью и снижением слуха.

Также могут появиться головные боли, раздражительность, ухудшиться сон и способность концентрироваться. Повышенный риск воспаления отмечается у людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалительным реакциям.

Чтобы снизить вероятность подобных проблем, врач рекомендует соблюдать простые правила: регулярно проводить гигиену наушников, не использовать их совместно с другими людьми, делать перерывы в ношении и своевременно обращаться к врачу при появлении боли или дискомфорта в ухе.