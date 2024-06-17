Дерматолог Филева предостерегла от купания в водоемах, где водятся утки и гуси

Перед тем, как купаться в водоеме, нужно свериться с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом Life рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Он объяснила, что купание в непредназначенных для этого местах чревато рядом заболеваний. Например, «зудом купальщиков».

«Не стоит выбирать для купания водоёмы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы: от них можно заразиться церкариозом. По-другому эту болезнь называют „утиным клещом“, или „зудом купальщиков“, — объяснила врач.

«Зуд купальщиков» возникает из-за действия кровяной двуустки — небольшого плоского червя, обычно достигающего 10–20 миллиметров в длину, который живет на перьях водных птиц. Личинки этого паразита, известные как церкарии, предпочитают теплую стоячую воду с температурой свыше +20 градусов. Когда они контактируют с кожей человека, они проникают внутрь, вызывая зуд.

Врачи также предупреждают, что аналогичные симптомы могут появиться после купания в водоемах с «цветением» воды, где избыточное размножение водорослей приводит к образованию на поверхности воды плотного слоя фитопланктона, блокирующего доступ кислорода и солнечного света в глубину.