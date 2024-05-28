Дерматолог Филева посоветовала во время загара не забывать про использование солнцезащитных средств

Во время загара нельзя забывать про солнцезащитные средства и головной убор. Заработать ожог кожи можно не только на южном курорте, но и в более северных регионах. Об этом RT рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

Для загара лучше выбирать время до 10:00 утра или же после 17:00, поскольку в эти часы солнечные лучи не такие активные.

«Начинать сезон следует с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность — так кожа успеет адаптироваться», — добавила медик.

Наносить кремы с SPF необходимо за 20-30 минут до выхода на улицу, а затем обновлять слой каждые два часа.