Дерматолог Филева посоветовала стирать джинсы после 5-10 носок

Для поддержания гигиены необходимо стирать джинсы после 5-10 носок. Об этом заявила дерматолог Александра Филева в беседе с Life .

По ее словам, частота стирки зависит от условий использования. Так, если носить штаны из денима при физической работе в жаркую погоду, машинку придется запускать каждый день.

«А если надевать в офис, можно стирать гораздо реже», — добавила врач.

Она посоветовала устанавливать деликатный режим при температуре 30-40 градусов. Удаление отдельных пятен с помощью воды и мыла не поможет избавиться от бактерий внутри волокон, предупредила эксперт.