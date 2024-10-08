Дерматолог Филева посоветовала стирать джинсы после 5-10 носок
Для поддержания гигиены необходимо стирать джинсы после 5-10 носок. Об этом заявила дерматолог Александра Филева в беседе с Life.
По ее словам, частота стирки зависит от условий использования. Так, если носить штаны из денима при физической работе в жаркую погоду, машинку придется запускать каждый день.
«А если надевать в офис, можно стирать гораздо реже», — добавила врач.
Она посоветовала устанавливать деликатный режим при температуре 30-40 градусов. Удаление отдельных пятен с помощью воды и мыла не поможет избавиться от бактерий внутри волокон, предупредила эксперт.
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