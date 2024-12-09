Дерматолог Филева: появление мурашек без причины может указывать на проблемы с нервной системой

Мурашки, называемые в науке парестезии, могут возникнуть на коже вследствие сильных эмоциональных потрясений, холода или прикосновений. Ощущения обусловлены активизацией участков мозга, которые отвечают за эмоциональные реакции. Однако беспричинные мурашки могут свидетельствовать о наличие проблем с нервной системой, заявила врач-дерматолог Александра Филева в беседе с Life.
Специалист посоветовала насторожиться, если парестезии без причины сопровождаются слабостью в конечностях, болью или потерей чувствительности. Это может говорить о повреждении нескольких нервов из-за сахарного диабета или о мононевропатии в результате травмы.
Для точного определения причины подобного состояния необходимо обратиться к неврологу и пройти соответствующую диагностику метаболических нарушений, подчеркнула Филева.
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