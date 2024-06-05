Дерматолог Филева: отличить ядовитый борщевик от других видов можно по стеблю и форме листьев

Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Известиями» рассказала, что к характерным особенностям ядовитого борщевика относятся определенный вид стебля и необычная форма листьев.

При этом медик заметила, что молодой борщевик умеет хорошо маскироваться под другие растения.

«Стебель борщевика Сосновского обычно толстый и покрыт волосками. Листья крупные, разделенные натрое, чем-то напоминают листья лопуха. Однако это касается только взрослых растений», — сказала она.

Всего в России насчитывается около 40 видов борщевика, и большинство из них опасности не представляют. Борщевик Сосновского, который когда-то завезли с Кавказа, считается самым ядовитым.

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