Дерматолог Филева назвала сильный зуд и крапивницу симптомами аллергии на солнце
Фотодерматоз, или аллергия на солнце, может вызывать неприятные симптомы, такие как зуд, высыпания и даже изменение пигментации кожи. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева, ее слова привел сайт «7Дней.ru».
Как отметила доктор, симптомы фотодерматоза могут проявиться через несколько часов после пребывания на солнце. Иногда реакция наступает уже через 10–15 минут, и тогда кожа может покрыться крапивницей с характерными волдырями и сильным зудом. В редких случаях солнечная аллергия приводит к изменению пигментации кожи — она может потемнеть или, наоборот, обесцветиться.
Люди со светлой кожей (первого и второго фототипа), дети до трех лет, беременные женщины и люди с аутоиммунными заболеваниями особенно подвержены фотодерматозу. Также в группу риска попадают те, кто принимает определенные лекарства, например, антибиотики тетрациклинового ряда, диуретики или противовоспалительные средства.
Чтобы защитить себя от солнечной аллергии, рекомендуется носить одежду из натуральных тканей и избегать солнечных лучей в период их максимальной активности — с 11 до 16 часов. Не стоит забывать и о кремах с SPF-защитой, заключила Филева.