Дерматолог Филева назвала сильный зуд и крапивницу симптомами аллергии на солнце

Фотодерматоз, или аллергия на солнце, может вызывать неприятные симптомы, такие как зуд, высыпания и даже изменение пигментации кожи. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева, ее слова привел сайт «7Дней.ru» .

Как отметила доктор, симптомы фотодерматоза могут проявиться через несколько часов после пребывания на солнце. Иногда реакция наступает уже через 10–15 минут, и тогда кожа может покрыться крапивницей с характерными волдырями и сильным зудом. В редких случаях солнечная аллергия приводит к изменению пигментации кожи — она может потемнеть или, наоборот, обесцветиться.

Люди со светлой кожей (первого и второго фототипа), дети до трех лет, беременные женщины и люди с аутоиммунными заболеваниями особенно подвержены фотодерматозу. Также в группу риска попадают те, кто принимает определенные лекарства, например, антибиотики тетрациклинового ряда, диуретики или противовоспалительные средства.

Чтобы защитить себя от солнечной аллергии, рекомендуется носить одежду из натуральных тканей и избегать солнечных лучей в период их максимальной активности — с 11 до 16 часов. Не стоит забывать и о кремах с SPF-защитой, заключила Филева.