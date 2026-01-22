Дерматолог Филева назвала самыми опасными плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева поделилась с RT информацией об угрозах, которые могут исходить от распространенных домашних грибков.

Среди самых опасных Филева выделила плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, а также черную плесень Stachybotrys. «Aspergillus — один из самых токсичных грибков, он может появиться всюду, где обитает человек», — сообщила врач. Этот грибок встречается на стенах, в ванной и на кухне, в стиральных машинах и кондиционерах.

Грибок рода Penicillium может размножаться на испорченных продуктах, в почве комнатных растений и на обоях. Он способен вызвать сильную аллергическую реакцию, отек органов дыхательной системы, обострение экземы, интоксикацию и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Cladosporium часто встречается в местах с высокой влажностью и прохладой — например, в раме и на откосах окон, в холодильнике. Грибок провоцирует приступы астмы и симптомы сенной лихорадки, а также может вызывать кожные заболевания и проблемы с легкими.

Черная плесень Stachybotrys выглядит как черное пятно слизи и развивается на любых сырых материалах. Грибок выделяет токсины, способные вызывать кровотечения из носа, хроническую усталость и повреждение внутренних органов.