Дерматолог Егорова: вирус герпеса способен угнетать иммунную систему

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала в интервью изданию Pravda.Ru о влиянии вируса герпеса на здоровье человека. Медик отметила, что это заболевание способно угнетать иммунную систему и провоцировать серьезные осложнения.
Рецидивы чаще шести раз в год — показание к супрессивной терапии, пояснила Егорова. Ежедневный прием препарата с действующим веществом валацикловир по 500 миллиграмм помогает контролировать развитие инфекции, написал сайт aif.ru.
Вирус может поражать не только слизистые оболочки, но и вызывать офтальмологические и суставные заболевания. У женщин герпес способен провоцировать частые молочницы и бактериальные вагинозы. Егорова подчеркнула важность лечения вируса и упомянула вакцины, иммуномодуляторы и специфические препараты.
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