Дерматолог Егорова посоветовала людям с аллергией на холод теплее одеваться

Наступают холода, а это значит, что людям с аллергией на низкие температуры стоит принят меры, чтобы защитить себя от реакции на непогоду. Об этом KP.RU рассказала дерматовенеролог Ирина Егорова.

По ее словам, что обычно аллергия на низкие температуры обусловлена генетическими факторами. Она проявляется после воздействия мороза на кожу.

Обычно покровы человека могут становиться более бледными, а также появляются пятна. Если подобная аллергия проявилась, то она останется с человеком на всю жизнь, подчеркнула дерматолог.

Егорова посоветовала людям с таким видом дерматита всегда тепло одеваться и избегать переохлаждения. Также стоит перед выходом на улицу наносить на открытые участки кожи жирные крем или мазь.