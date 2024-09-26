Дерматолог Егорова: красное вино помогает замедлить процессы старения
Дерматолог Татьяна Егорова рассказала о влиянии красного вина на внешний вид человека. Употребление напитка положительно воздействует на состояние кожи, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
По ее словам, виноградный алкоголь содержит ресвератрол, замедляющий процессы старения. Благодаря своему составу продукт способствует снижению количества морщин.
Для сохранения здоровья кожи врач посоветовала включить в рацион клюквенный морс и продукты, богатые кислотами Omega-3-6-9. Не стоит забывать и о норме белков в питании.
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