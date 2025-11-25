Дерматолог Джанчатова предостерегла беременных от использования ретиноидов

Дерматолог Бэлла Джанчатова рассказала «Краснодарским известиям», что такие препараты, как изотретиноин и ретиноиды, требуют регулярного медицинского наблюдения.
Врач подчеркнула необходимость мониторинга биохимических показателей крови, чтобы минимизировать влияние средств на организм и вовремя заметить побочные эффекты.
По словам медика, особое внимание уделяется вопросу беременности. Как пояснила специалист, беременность на фоне приема ретиноидов может привести к тяжелым врожденным порокам у плода. На весь период лечения и пять недель после окончания приема препаратов пациентка должна предохраняться.
