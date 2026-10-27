Дерматолог Дамдинова рассказала, как часто можно делать педикюр

Врач-дерматолог, подолог «О’Клиник» Баира Дамдинова рассказала, почему важна умеренная частота педикюра и какой ежедневный уход нужен стопам. Об этом она сообщила изданию «Здоровье Mail» .

По словам Дамдиновой, при слишком частом и агрессивном использовании инструментов для обработки стоп кожа может стать более сухой и грубой. Регулярное спиливание и срезание ороговевшего слоя повреждает защитный барьер эпидермиса.

Кожа воспринимает такое воздействие как повреждение и начинает компенсаторно наращивать роговой слой еще активнее, поэтому вместо гладких пяток появляются новые уплотнения и шершавость. Кроме того, частое отшелушивание истощает липидный барьер: кожа теряет влагу, становится сухой, склонной к микротрещинам и раздражению. Это становится триггером неприятных ощущений при ходьбе и повседневной деятельности, а также появления различных бактерий и грибков.

Частота и способ обработки имеют значение: профессиональный педикюр с грамотным удалением огрубевшей кожи обычно рекомендуется не чаще одного раза в 4–6 недель, а домашнее отшелушивание мягкой пилкой или скрабом — не более 1 раза в неделю.

После каждой процедуры необходимо ухаживать за кожей: наносить увлажняющий крем, имеющий в своем составе мочевину, керамиды, глицерин, растительные масла или витамины. Крем лучше наносить сразу после мытья, пока кожа еще влажная, но не следует распределять его между пальцами, чтобы не создавать там избыточную влажность.