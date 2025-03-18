Дерматолог Быканов указал на бесполезность сдачи анализов при заболеваниях кожи

Почти каждый десятый человек в мире страдает угревой сыпью. Дерматолог и косметолог Александр Быканов рассказал сайту KP.RU о популярных ошибках в диагностике и лечении кожных заболеваний.

По словам врача, определение диагноза исключительно через внешний осмотр и опрос пациента — золотое правило современной дерматологии. Сдавать анализы не нужно, заверил медик.

«Одна история мне особенно запомнилась. Был 2021 год, доллар стоил 60 рублей. Пришла девушка с акне. У нее был список сданных анализов на 120 тысяч рублей (около 175 тысяч рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). <…> Я был в шоке. Потому что ни один из этих анализов не нужен!» — сообщил эксперт.

Он также предупредил, что лечение прыщей изнутри не поможет. Акне — это самостоятельное заболевание кожи, требующее соответствующей терапии. Проблемы с желудком или кишечником могут влиять на кожу, но это не означает, что стоит отправлять пациента к гастроэнтерологу. Лечение должно быть направлено на саму кожу, а не на поиск проблем во внутренних органах, пояснил Быканов.