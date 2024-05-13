Дерматолог Бородина назвала защиту кожи от ультрафиолета главным методом профилактики меланомы | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 12:20 Дерматолог Бородина назвала защиту кожи от ультрафиолета главным методом профилактики меланомы

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Защита кожи от длительного воздействия ультрафиолета и солнечных ожогов считается главным способом профилактики меланомы. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Мария Бородина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в солнечную погоду каждые два часа лучше пользоваться солнцезащитным кремом с фактором SPF не ниже 30. Также желательно надевать подходящую одежду с длинным рукавом и пользоваться очками со 100%-й защитой от ультрафиолетовых лучей.

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При появлении новых родинок и подозрении на изменение их формы следует обратиться за консультацией к дерматологу, отметила Бородина.