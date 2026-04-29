Дерматолог Богначева отметила, что слишком теплая одежда и частая смена подгузников могут навредить коже ребенка

Кожа ребенка очень чувствительна к внешним воздействиям, и некоторые повседневные привычки родителей могут ухудшать ее состояние. Об этом «Известиям» рассказала детский дерматолог «СМ-Клиники» для детей Валерия Богначева.

Специалист объяснила, что на кожу ребенка негативно влияют частое мытье с агрессивными средствами, недостаточное увлажнение, перегрев и ношение тесной или слишком теплой одежды. Кроме того, вред могут наносить неподходящие подгузники и их слишком частая смена.

«Регулярное трение и расчесывание кожи, самостоятельный подбор косметики без консультации врача и игнорирование первых симптомов кожных проблем также могут навредить», — отметила дерматолог.

По словам Валерия Богначевой, избыточный уход может нарушать защитный барьер кожи, делая ее сухой и склонной к раздражению. Неправильно подобранные средства могут вызывать зуд, шелушение и воспаление, особенно у детей с атопичной кожей.

Врач подчеркнула, что одежда из натуральных материалов лучше пропускает воздух и реже провоцирует кожные реакции, в отличие от синтетических или грубых тканей.

Качество воды также влияет на состояние кожи: жесткая или хлорированная вода может вызывать сухость, а слишком горячая — повреждать защитный барьер. Родителям следует обращать внимание на изменения цвета и структуры кожи, появление сыпи, зуда или трещин. При появлении выраженного дискомфорта, быстром распространении изменений или симптомах общего недомогания необходимо своевременно обратиться к врачу.